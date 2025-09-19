Элементы для снижения скорости отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» продолжают тщательно следить за состоянием дорожного покрытия и элементов трасс. Специалисты отремонтировали искусственные дорожные неровности на региональных дорогах в шести округах Подмосковья.

Работы провели на Октябрьской улице в Пушкино и улице Пушкина в Луховицах. Кроме того, элементы для снижения скорости обновили на Михневском шоссе в поселке городского типа Малаховка, селе Алабушево в городском округе Солнечногорск, селе Иудино в Сергиево-Посадском округе и деревне Новая в городском округе Серпухов.

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — уточнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты «Мосатодора» регулярно обследуют покрытие на трассах, светофоры, фонари, знаки и другие объекты, влияющие на безопасность водителей и пешеходов.