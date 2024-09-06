Элементы для снижения скорости на дорогах отремонтировали в 6 округах Подмосковья
Представители Мосавтодора отремонтировали дорожные неровности на шести региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Асфальтовые и резинокордовые неровности восстановили на улицах Жуковского, на Московской улице в Химках, на Рабочей улице в Пушкино, на Каширском проспекте в одноименном округе, на Новослободской улице в Балашихе, а также на улице Тургенева в поселке Малаховка.
Напомним, искусственные неровности устанавливают для снижения скорости вблизи социально значимых объектов и на опасных участках дорог.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.
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