Элементы для снижения скорости на дорогах обновили еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные элементы для снижения скорости на семи дорогах Подмосковья. Работы провели в Коломне, Химках, Шатуре и других округах.

Дорожные объекты привели в порядок на Озерском шоссе в Коломне, улице Бабакина в Химках, улице Заводской в Ивантеевке, на дорогах в деревне Кулаковка в Шатуре, селе Барановское в Воскресенске, поселках Курсаково в Истре и Малаховка в Люберцах.

Искусственные неровности устанавливают для снижения скорости в опасных участках. Их размещают у социальных объектов, а также на перекрестках.

«Работы по восстановлению элементов безопасности проводятся после обследований дорожной сети, которые проводятся специалистами „Мосавтодора“ еженедельно», — добавили в ведомстве.

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