Электросети Подмосковья подготовили к грозовому сезону | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:00 Электросети Подмосковья подготовили к грозовому сезону Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» подготовилась к грозовому сезону в Подмосковье. До конца апреля все филиалы осмотрели воздушные линии и электрические подстанции.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, сотрудники компании проверили средства защиты от перенапряжения оборудования подстанций, наличие заземления грозозащитных тросов, целостность опор, зданий, техники, а также других сооружений и коммуникаций. Кроме того, специалисты почистили изоляторы распределительных устройств и воздушных линий в местах повышенной загрязненности атмосферы и вдоль дорог.

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«Для оперативно-диспетчерского персонала „Мособлэнерго“ провелись дополнительные инструктажи по работе в период высокой грозовой активности. Во время проведения аварийно-восстановительных мероприятий бригады будут обеспечены стационарными и передвижными радиостанциями», — добавили в ведомстве.

Грозовой сезон в Подмосковье начнется в мае и продлится до ноября.

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