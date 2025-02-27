Экзамен для школьников по управлению дроном прошел в Балашихе

В Балашихе в гимназии № 1 состоялся экзамен по программе «Зарница 2.0» в дисциплине БПЛА. Участники столкнулись с интересным и непростым испытанием — соревнованием по компетенции «дрон-баскетбол». Их задача заключалась в том, чтобы забросить пять дрон-мечей в кольцо за две минуты.

Перед основным испытанием ребята прошли интенсивные тренировки на симуляторе, что позволило им освоить основы управления дроном и подготовиться к реальному полету. После этого участники получили возможность сделать пробные попытки, чтобы на практике ощутить, как управлять настоящим дроном.

Соревнование организовано при участии отделения Федерации компьютерного спорта. Всего мероприятие собрало 33 участника со всего округа, которые использовали отечественные дроны-конструкторы «Колобок».