Экстремальные соревнования прошли в новом скейт-парке в Серпухове

Первые экстремальные соревнования прошли в Серпухове. Там открыли скейт-парк и пригласили спортсменов из Москвы, Чехова и других городов области принять участие в единоличных заездах.

Спортивный клуб «Экстрим» Дворца молодежи «Дружба» организовал соревнования по трюковому самокату и скейтборду. Мероприятие приурочили к открытию площадки и Дню города.

Около 30 спортсменов из Серпухова, Москвы, Чехова и других городов Подмосковья приехали на состязания. Их поделили на три группы по возрасту и номинации. Каждый показал мастерство, максимальное количество трюков и фигур за одну минуту. На демонстрацию навыков выделили две попытки. Победители получили награды от муниципалитета и спонсоров.

Отметим, новые площадки позволяют спортсменам оттачивать мастерство и достигать больших результатов.

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