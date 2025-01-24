Экспортеров Подмосковья пригласили на деловую миссию в Египет

Производителей продуктов питания Московской области пригласили на многоотраслевую деловую миссию в Египет. Мероприятие пройдет 28 и 29 мая. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 29 марта.
Деловую миссию организует Российский экспортный центр. Африканское направление — одно из перспективных для развития торговых отношений. Участники миссии смогут продемонстрировать товары за рубежом, а также провести переговоры с потенциальными партнерами.
Напомним, для экспортеров в Московской области предусмотрены различные меры поддержки. Например, РЭЦ софинансирует 100% затрат на аренду и застройку выставочных площадей. Помимо этого, застройка и сопровождение выставочных стендов в рамках национальной экспозиции софинансируется в размере 50% для крупного бизнеса, 80% — для представителей МСП.
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