Экскурсию в пожарно-спасательную часть провели для детей в Мытищах

В познавательном мероприятии приняли участие ребята из летнего лагеря Марфинской школы городского округа Мытищи. Организовал экскурсию в рамках партийного проекта «Выбирай свое» местный координатор проекта, член политического совета партии «Единая Россия» Игорь Алексеев.

Детей привели в часть № 236 и рассказали о профессии пожарного. Руководство подразделения и сотрудники с радостью встретили юных гостей, продемонстрировали работу техники и специального снаряжения. Также ребят обучили правилам безопасного поведения в быту.

Школьники побывали на территории подразделения, увидели современные пожарные машины, оборудование и снаряжение, которое используют в повседневной работе. Дети с большим интересом рассматривали пожарные автомобили, задавали вопросы и внимательно слушали сотрудников части.

«Мероприятие организовали с целью воспитания у подрастающего поколения патриотического сознания, формирования положительных морально-нравственных качеств, а также ценностных ориентаций, важности служения обществу и помощи другим. Такие встречи помогают развивать у детей ответственность, уважение к труду пожарных и вкладу каждого в безопасность Родины», — сказал Игорь Алексеев.