Экскурсию в Музей Победы на Поклонной горе организовали для школьников из Мытищ

В рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», инициированной партией «Единая Россия», прошло значимое событие — экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе. Организатором выступил Сергей Калинов, активист партии и секретарь первичного отделения № 48.

Участники экскурсии смогли глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны, проникнуться величием подвига предков и осознать значимость сохранения мира. Экспозиция музея поразила гостей своим разнообразием: от масштабных диорам, изображающих ключевые сражения, до личных вещей солдат и интерактивных экспонатов, позволяющих узнать больше о жизни людей в военные годы.

«Такие мероприятия помогают воспитывать у молодого поколения чувство гордости за свою страну и уважение к ее героическому прошлому», — подчеркнул Сергей Калинов.

Программа «Успех V единстве поколений» продолжает расширяться, вовлекая все больше участников и охватывая новые регионы, что способствует сохранению исторической памяти и укреплению связи между поколениями.