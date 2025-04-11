Экскурсию в Музей космонавтики провели для молодогвардейцев из Воскресенска

Поездку организовало для активистов «Молодой гвардии» из многодетных семей воскресенское отделение партии «Единая Россия». Мероприятие было приурочено к предстоящему празднику 12 апреля.

В честь Дня космонавтики партийцы решили порадовать ребят и поближе познакомить их с этой темой. Исполнительный секретарь местного отделения партии Андрей Баранов выразил надежду, что посещение музея поможет детям погрузиться в историю космоса и почувствовать близость к тем событиям, которые изменили весь мир.

«Этот исторический полет открыл новую эру в исследовании космоса и подарил человечеству новые горизонты для исследований и открытий. Очень надеемся, что ребятам понравится и запомнится эта поездка», — сказал Андрей Баранов.

Музей космонавтики, открытый в 1981 году, является одним из крупнейших научно-исторических учреждений в мире. Современная экспозиция состоит из восьми выставочных залов, кинозала и конференц-зала.