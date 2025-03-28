Экскурсию в институт противопожарной обороны провели для школьников Балашихи

Ученики школы № 11 посетили Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России в Балашихе, где узнали об истории и современных достижениях в области пожарной безопасности. Экскурсия началась с посещения музея института, основанного в 1937 году.

Школьники ознакомились с развитием пожарной науки в России, ролью института в годы Великой Отечественной войны и его вкладом в обеспечение пожарной безопасности космических объектов. Они увидели уникальные фотоматериалы, образцы защитных костюмов пожарных и архивные документы.

Ребята узнали о работе испытательного оборудования лабораторно-экспериментальной базы института, о том, как проводятся исследования по определению огнестойкости строительных конструкций и испытания тепловой устойчивости средств индивидуальной защиты пожарных.

Мероприятие было организовано в рамках городского проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», целью которого является знакомство молодежи Балашихи с различными профессиями и предприятиями, расположенными на территории округа, и содействие их профессиональной ориентации.

ВНИИПО МЧС России, основанный в 1937 году, является одним из крупнейших научных центров в области пожарной безопасности. Институт проводит исследования по созданию и внедрению технических средств пожарной охраны, а также занимается разработкой нормативных документов.

Организация подобных мероприятий способствует повышению осведомленности молодежи о значении профессий в сфере безопасности и может повлиять на их будущий выбор карьеры.