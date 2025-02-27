Экскурсию в Государственный исторический музей провели для жителей Химок

Познавательные патриотические мероприятия для жителей Химок регулярно организовывают в рамках муниципальной общественной программы. В конце февраля активисты округа отправились на бесплатную экскурсию в Государственный исторический музей в Москву.

Историю музея рассказали желающим отправиться на экскурсию перед самой поездкой.

«Государственный исторический музей — крупнейший национальный исторический музей России, собрания которого наиболее полно отражают ее многовековую историю и культуру с древнейших времен до наших дней», — рассказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Выездной досуг организовали для жителей Химок по программе, которая реализуется в округе с начала июля прошлого года. Ее основная цель — сохранить историческую память нашей страны.

«Эта общественная программа направлена на формирование и поддержание интереса к истории у населения, а также на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героев нашего времени», — подчеркнула Болотова.