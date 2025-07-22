Экскурсию по усадьбе Знаменское-Губайлово провели для детей в Красногорске

Различные экскурсии организуют в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске. Накануне здесь провели сразу несколько программ для жителей и гостей города.

Детская экскурсионная программа Полины Кузьминой «Путешествие во времени» прошла в Красногорске. Гостям местной усадьбы рассказали о выдающихся хозяевах дома и его истории.

Ребята познакомились с особенностями создания парадного портрета и разных жанров живописи. Им показали художественные выставки.

В финале дети смогли прогуляться по парку. Здесь они увидели шишки Веймутовой сосны и пушистую белку.

В экскурсии поучаствовали также гости из Москвы. Им рассказали про парковые ансамбли разных эпох.

Кроме того, здесь прошла обзорная экскурсия «Усадьба сквозь века: от основания до наших дней». Ее подготовил историк и методист Федор Дерий. Участникам продемонстрировали выставки культурно-выставного комплекса.