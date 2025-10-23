Экскурсию на водозаборный узел провели для школьников в Дмитрове

Ученики Дмитровской школы № 9 побывали на водозаборном узле № 1 на Пушкинской улице в Дмитрове. Они познакомились с полным циклом водоподготовки — от забора воды из скважины до очистки и подачи в распределительную сеть.

Ребята осмотрели современное оборудование, в том числе передовые технологии обезжелезивания и смягчения воды. Школьники впечатлились каждодневным трудом специалистов Дмитровского водоканала. Экскурсию провели с профориентационной целью. Подростки узнали о тонкостях работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это поможет в будущем сделать правильный выбор.

Ребятам напомнили, что важно ответственно потреблять ресурсы. Школьники узнали, какие усилия необходимы для бесперебойной подачи водоснабжения.

«Очень важно, чтобы наши дети не просто знали, что вода течет из крана, а понимали, какой колоссальный труд и сложнейшие инженерные системы стоят за этим простым и привычным действием. Такие экскурсии — это лучший урок бережливости и уважения к труду инженеров и коммунальщиков. Мы будем и дальше поддерживать практику живого, наглядного знакомства школьников с предприятиями, которые формируют инфраструктуру нашего округа. Ведь именно сегодняшние ученики — это будущие специалисты, которые придут нам на смену и будут развивать Дмитровский край», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Отметим, в результате модернизации водозаборного узла № 1 на Пушкинской улице обновили резервуары и установили современные станции очистки. Более 14 тысяч жителей микрорайонов Маркова и Аверьянова, улиц Оборонная и Пушкинская, а также воспитанников трех детских садов и трех школ обеспечили чистой водой.