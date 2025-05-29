Экскурсию на производство стеклохолста провели для детей в Воскресенске

Детей сотрудников местного предприятия по выпуску стеклохолста пригласили на экскурсию на завод, где работают их родители, в Воскресенске. Ребятам рассказали о существующих профессиях.

Участникам мероприятия рассказали об этапах производства, о том, какую продукцию здесь создают, и где она используется. Также дети узнали о том, чем занимается директор предприятия, бухгалтер и сотрудник отдела кадров.

Подобные экскурсии для детей и молодежи проводят на заводе раз в несколько лет. Сейчас их решили проводить чаще.

Отметим, что продукцию предприятия по производству стеклохолста в Воскресенске используют в качестве основы для выпуска кровельных и гидроизоляционных материалов. Сегодня спрос на нее есть по всей России.

Ранее мы рассказывали о том, что урок электробезопасности провели в школе «Горизонт» в Воскресенске.