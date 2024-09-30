Экскурсию на подлодку «Можайск» провели для юнармейцев из Мытищ

Команда юнармейцев «Медиа-Ю» из Мытищ получила уникальную возможность познакомиться с богатой историей Санкт-Петербурга. Программа их визита в северную столицу была насыщенной и включала посещение самых знаковых мест города.

Одной из ярких точек программы стало посещение Кронштадта, где ребята побывали на подводной лодке «Можайск». Здесь они встретились с командиром судна Никитой Булдыгиным. В знак признательности и на память о встрече юнармейцы вручили экипажу флаг с надписью «Подмосковье — это любовь».

Не менее впечатляющим было посещение музея Военно-морской славы России, где школьники осмотрели легендарную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». Эта первая советская атомная подлодка, являющаяся головным кораблем проекта 627 «Кит», в 1962 году стала первой советской подлодкой, достигшей Северного полюса. Экскурсия по музею стала для ребят настоящим путешествием во времени, позволяя познакомиться с экспонатами разных эпох.

Возвращаясь домой, юнармейцы привезли с собой массу впечатлений и новых знаний. По их словам, эта поездка стала для них не только образовательной, но и вдохновляющей, укрепив их интерес к истории и военно-морскому делу.

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