Экскурсию на механический завод провели для школьников в Балашихе

Ученики 10 класса школы № 3 в Балашихе посетили акционерное общество «345 Механический завод». Во время экскурсии ребята познакомились с историей предприятия и выпускаемой продукцией, побывали в цехах и понаблюдали за производственными процессами.

Директор по производству рассказал учащимся об этапах изготовления каркасно-модульных зданий, очистных сооружений и контейнеров для обращения с радиоактивными отходами. Начальник отдела кадров отметила наиболее востребованные на предприятии профессии. Школьников заинтересовали перспективы работы на заводе.

Отметим, что экскурсии на действующие предприятия являются важной частью проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», который реализуют в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.