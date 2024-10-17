Экскурсию на гофрокомбинат провели для студентов техникума в Павловском Посаде
Студенты Павлово-Посадского техникума побывали на местном предприятии «Гофрокомбинат». Такие экскурсии уже стали хорошей традицией.
Первокурсникам, изучающим техническую эксплуатацию и обслуживание роботизированного производства, рассказали об истории предприятия. Они осмотрели производственные площадки и познакомились с продукцией, которую выпускает гофрокомбинат.
Работники компании рассказали гостям, какие профессии востребованы на производстве и какие карьерные перспективы ожидают молодых работников. Учащиеся ушли домой не с пустыми руками — всем вручили на память небольшие подарки.
Сотрудники «Гофрокомбината» отметили, что дружеские отношения со студентами Павло-Посадского техникума давно уже превратились в добрую традицию.
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