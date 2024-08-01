Экскурсию и мастер-классы провели в колледже «Подмосковье» для абитуриентов

Абитуриенты посетили экскурсию в колледже «Подмосковье» в рамках проекта «Профессионалитет». С работой учреждения ознакомились будущие повала и кондитеры.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, сотрудники колледжа провели для абитуриентов мастер-классы и экскурсии по лабораториям. Они узнали много нового о профессии и смогли задать интересующие вопросы.

«В ходе мероприятия ребята узнали много информации о своей будущей профессии. По завершении мероприятия абитуриенты и их родители смогли задать вопросы сотрудникам и обсудить впечатления от посещения», — добавили в ведомстве.

Студенты осваивают профессию повара и кондитера три года и 10 месяцев. Принимать документы на эти направления будут до 15 августа.

Узнать больше о поступлении и условиях обучения можно по ссылке.

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