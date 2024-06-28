Экскурсию для юных пациентов с неврологическими заболеваниями провели в НИКИ детства

Фото: https://nikid.ru/sotrudniki-mosprirody-proveli-yeks/

Сотрудники «МосПрироды» провели экскурсию для юных пациентов по парку Детского психоневрологического центра НИКИ детства. Ребята ответили на вопросы викторины о насекомых и растениях, а также поучаствовали в тематических конкурсах.

По словам заместителя директора НИКИ детства по клинико-организационной работе, доктора медицинских наук, врача-невролога высшей категории Лолиты Пак, для детей провели мастер-класс, на котором на котором они рассмотрели под микроскопом строение мха, иголок крапивы, крыльев жуков.

«Такой формат общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья — это не только увлекательный досуг и образовательное мероприятие, но и важный элемент восстановительного лечения», — рассказала Пак.

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