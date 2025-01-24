Экскурсия по объектам турбизнеса для представителей отрасли прошла в Серпухове

Туристическая гильдия при Серпуховской торгово-промышленной палате совместно с администрацией городского округа организовала рекламно-ознакомительный тур по ключевым объектам туристического бизнеса региона. В рамках мероприятия участники посетили как новые, так и уже популярные туристические площадки, включая спортивную базу отдыха «Лесная опушка» и Парк-отель «Русский».

Модераторами тура выступили председатель Туристической гильдии Татьяна Романишина и Анастасия Выжлова, представитель администрации Серпухова. Среди участников были представители туристической отрасли из Подольска, включая компании «Севилья», «КОНДОР» и Туристско-информационный центр.

В ходе посещения базы отдыха «Лесная опушка» гости осмотрели номера, SPA-комплекс, медицинский центр и спортивные объекты. Особый интерес вызвали современные IT-пространства, такие как IT-кафе и VR-зона. На базе состоялся круглый стол, где представители туристического бизнеса обсудили перспективы сотрудничества с руководством базы отдыха.

Завершающим этапом тура стала экскурсия по территории Парк-отеля «Русский», где участники познакомились с инфраструктурой отеля и его номерным фондом.

Кульминацией мероприятия стало вручение свидетельств о вступлении в Туристическую гильдию новым членам. Среди них оказались «Центр туризма Людмилы Фроловой», «Петрухино-клуб», «Pitbike — квадротуризм», КА «Простые решения», Парк-отель «Русский» и Пущинская радиоастрономическая обсерватория. Свидетельства вручили президент СТПП Анатолий Якушев и председатель Туристической гильдии Татьяна Романишина.