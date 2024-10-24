Экскурсия о детстве Александра Пушкина пройдет в Одинцове 27 октября

Программу для всех возрастов подготовили в парке «Захарово» Одинцовского городского округа. Мероприятия можно будет посетить с 21 по 27 октября.

Экскурсия «Захаровское детство Александра Сергеевича Пушкина» пройдет 27 октября. Посетителей приглашают окунуться в атмосферу дворянского общества конца XVIII века — начала XIX века, а также попробовать себя в играх, которые любили юный Александр Пушкин и его сверстники.

Еще организаторы подготовили захватывающий рассказ о любимых играх дворянского общества. Гости смогут принять участие в различных популярных забавах того времени, например, в игре «Живые картины». Еще одна активность того времени — «Фанты». Участники выполняют задания, которые им выпали по жребию.

Кроме того, в рамках Года семьи в России в парке пройдет познавательная программа «Куклы в жизни детей».

Для детей и взрослых организовали развлекательно-познавательную программу «Приключения в Парке». В Театре сказок пройдет выставка выходного дня «Музей в чемодане». Также в этот день организуют различные мастер-классы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».