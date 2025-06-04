Экскурсия на производство обоев прошла для школьников в Балашихе

В рамках проекта «Карьера в твоем городе. Твой успешный выбор» учащиеся лицея из Балашихи посетили одно из ведущих предприятий региона — ООО «КОФ Палитра», специализирующееся на производстве обоев. Экскурсия позволила школьникам погрузиться в мир современного производства и узнать о перспективах работы в промышленности.

Гостей познакомили с историей компании и этапами создания обоев. Ученики проследили весь производственный цикл: от подготовки сырья до печати дизайна и упаковки готовых рулонов. Особое внимание привлекли автоматизированные линии, обеспечивающие высокую точность, качество и скорость выпуска продукции. Ребята узнали, как создаются разнообразные виды обоев и как разрабатываются уникальные дизайны.

Кульминацией экскурсии стал мастер-класс по поклейке обоев, организованный сотрудниками предприятия. Школьники не только изучили технику правильной поклейки, но и смогли попробовать свои силы, самостоятельно работая с материалами. Этот практический опыт помог им лучше понять особенности продукции и ее применения.

«Мы стремимся показать молодежи, что промышленное производство — это интересная и перспективная сфера. Надеемся, что экскурсия вдохновит ребят задуматься о выборе профессии, и, возможно, в будущем они присоединятся к нашей команде», — отметили представители «КОФ Палитра».

Проект «Карьера в твоем городе. Твой успешный выбор» реализуется в Балашихе для поддержки старшеклассников в профессиональном самоопределении. Программа знакомит молодежь с деятельностью местных предприятий, помогая формировать кадровый резерв и открывая новые возможности для построения карьеры в родном городе.