Экоурок прошел в школе №7 в Сергиевом Посаде

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному над

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному над

Урок на тему сортировки отходов прошел в школе № 7 в Сергиевом Посаде. Детям рассказали о важности осознанного потребления и раздельного сбора.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, ребятам рассказали о раздельном сборе и правилах сортировки отходов. Они узнали об осознанном потреблении бытовых отходов и системе «Два бака».

«После экоурока участники поняли, что каждый может внести свой вклад в защиту природы и сохранить планету для будущих поколений. Многие ребята решили попробовать разделять фракции в домашних условиях», — отметили в министерстве.

Экоуроки проводят региональные операторы семи кластеров Подмосковья. Ранее занятия прошли в Истре, Щелкове, Балашихе и Красногорске.

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