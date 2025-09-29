Экопрогулки и занятия по астрономии пройдут в парках Королева

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. Осенью там подготовили разнообразные спортивные, познавательные и развлекательные мероприятия для посетителей всех возрастов.

Погрузиться в увлекательный мир науки и техники все желающие смогут в Центральном городском парке. В павильоне «ПРОзнания» проведут занятия по астрономии от проекта «Шаг в космос», а также мастер-классы по программированию от школы KIBERone и уроки от «Эры инженеров».

По понедельникам и вторникам в парке организуют развлекательные спортивные программы «Веселые старты».

В парке «Костино» для детей состоятся познавательно-игровые программы от клуба «Солнышко», которые помогут малышам весело и с пользой провести время на свежем воздухе. По средам и четвергам проходят экологические прогулки «Наш парк» для тех, кто хочет узнать что-то новое о природе и экологии.

В парках Королева также проходят занятия по настольному теннису и пиклболу.