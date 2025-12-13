Экологическую акцию провели в парке «Лесная опушка» в Люберцах

В Люберцах в рамках экологической акции выпустили три семьи алтайских белок. Мероприятие провели в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Участниками акции стали юные жители поселка Октябрьский.

«В этот день в лесопарке выпустили три семьи алтайских белок. Заводчики рассказали участникам экологической акции все аспекты их кормления и образа жизни. Также в парке разместили комфортабельные домики для животных и установили вендинговый автомат, в котором любой желающий мог приобрести лакомства, чтобы покормить белок и птиц», — сообщили в управлении по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы.

Для детей организовали развлечения и мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц.