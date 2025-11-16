Экологический праздник «Синичкин день» отметили в парке в Зарайске

Тематическое мероприятие организовали в центральном парке культуры и отдыха Зарайска. Его посвятили празднику, связанному с заботой о птицах.

Участниками праздника стали дети и их родители. Им рассказали о значении Синичкиного дня.

Также собравшиеся вспомнили пословицы о птицах и отгадали тематические загадки. Кроме того, дети помогли повесить кормушки на деревья и накормить птиц.

В финале для активистов провели чаепитие с пряниками.

«Эта инициатива стала отличной возможностью для формирования у детей ответственности за природу и заботы о животных. Также это прекрасный повод собраться в дружной компании, насладиться свежим воздухом и красотой природы», — прокомментировали в пресс-службе администрации муниципального округа Зарайск.

Отметим, что в Зарайске регулярно проходят различные экологические акции и мероприятия.