Экологическая акция по посадке рябин прошла в Павловском Посаде

При поддержке компании «РТК-Электро» в Павловском Посаде провели экологическую акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе». Коллектив предприятия, сотрудники администрации округа, депутаты и активные жители посадили в парке «Дубрава» 20 гранатных рябин.

«РТК-Электро», которая в входит в Группу компаний «НЭК», не только стремительно развивается, но и вносит вклад в благоустройство Павлово-Посадского городского округа. Руководитель муниципалитета Денис Семенов поблагодарил генерального директора предприятия за инициативу, а также всех, кто участвовал в создании аллеи.

«Особенно тронули слова сотрудницы компании „РТК-Электро“ Надежды Угаровой, которая давно мечтала посадить собственное дерево в родном городе. Именно из таких личных историй и совместных добрых дел и складывается настоящая любовь к своей малой Родине. Уверен, новая рябиновая аллея станет настоящим украшением „Дубравы“ и будет долгие годы радовать жителей и гостей округа», — сказал Денис Семенов.