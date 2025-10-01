Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Павлово-Посадском округе

Местом проведения акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» стала новая общественная территория в Электрогорске. На Пионерской улице в настоящее время завершаются работы по благоустройству.

В мероприятии приняли участие работники коммунальных служб, сотрудники предприятия «Ультрадекор» и неравнодушные жители Электрогорска. Вместе они заложили основу для новой зеленой зоны, которая будет радовать горожан долгие годы. На территории посадили около 50 молодых рябин и дубов.

«Уверен, через несколько лет здесь будет прекрасная тенистая аллея!» — отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов. Он поблагодарил работников «Ультрадекора» за активное участие в субботнике и предоставленные саженцы. «Это прекрасный пример социальной ответственности бизнеса и искренней любви к родному краю», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Денис Семенов напомнил, что открытие новой общественной территории состоится уже 6 октября.