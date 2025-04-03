Экологическая акция по переработке автомобильных шин началась в Истре

Жители муниципального округа Истра смогут принять участие в конкурсе, сдав старые покрышки и попробовать испытать удачу — выиграть новые. В Подмосковье стартовала экологическая акция, которая поможет избавиться от старых покрышек без вреда для природы.

Чтобы принять участие, нужно сдать старые шины в «Мегабак», сделать креативную фотографию и опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.

Акцию запускают не в первый год, ведь шины нельзя выбрасывать на свалку или сжигать — они разлагаются до 100 лет и выделяют токсичные вещества. Поэтому она позволят не только получить возможность выиграть приз, но и рассказывает об этой проблеме и правильных способах переработки покрышек. Из Мегабаков шины отправляют на специальные предприятия, там их переработают в резиновую крошку, которую потом используют для благоустройства детских площадок.

Лучшие снимки получат призы — сертификаты на новые шины номиналом до 20 000 рублей. Акция продлится до 11 мая.