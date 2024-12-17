Эфир для участников земельных аукционов проведут в Подмосковье 18 декабря

Комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир по вопросам участия в торгах по аренде и продаже земельных участков. Трансляция будет доступна в Telegram-канале ведомства.
Жителям Московской области расскажут, как подать запрос на осмотр земельного участка, объяснят порядок регистрации на официальном сайте торгов, а также напомнят особенности подачи заявки.
Эфир проведет консультант отдела проведения земельно-имущественных торгов Управления проведения, мониторинга и аналитики земельно-имущественных торгов ГКУ «Региональный центр торгов» Анастасия Блохина. Все желающие могут направить вопросы до начала эфира по ссылке.
Еще 12 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в ноябре
Мастер-класс по изготовлению игрушек провели для детей в усадьбе Кривякино
Певец Буйнов исполнит мечту ребенка на акции «Елка желаний» в Подмосковье
Педагог из Лобни победил на всероссийском конкурсе учителей истории
Лекцию о современных изменениях климата провели для школьников в Королеве
Минфин создал концепцию серии роликов о программе долгосрочных сбережений
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте