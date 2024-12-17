Эфир для участников земельных аукционов проведут в Подмосковье 18 декабря

Комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир по вопросам участия в торгах по аренде и продаже земельных участков. Трансляция будет доступна в Telegram-канале ведомства.

Жителям Московской области расскажут, как подать запрос на осмотр земельного участка, объяснят порядок регистрации на официальном сайте торгов, а также напомнят особенности подачи заявки.

Эфир проведет консультант отдела проведения земельно-имущественных торгов Управления проведения, мониторинга и аналитики земельно-имущественных торгов ГКУ «Региональный центр торгов» Анастасия Блохина. Все желающие могут направить вопросы до начала эфира по ссылке.