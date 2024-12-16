Эффективность работы спорткомплекса «Юбилейный» измерили в Химках

Цель программы «50 умных ФОКов» заключается в том, чтобы сократить загруженность спортивных учреждений, минимизировать бумажную работу и наладить учет трофеев и достижений. В этом помогают современные камеры с искусственным интеллектом, электронный журнал и графики. Спортивный комплекс «Юбилейный» в Химках стал первой площадкой для оценки эффективности проекта.

«Уже сейчас приняли самые простые решения. Например, в школе № 20 — небольшой зал, а рядом — свободный спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса. Соответственно, старшеклассники на уроках физкультуры теперь занимаются там», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Проект позволяет отслеживать объективные данные и анализировать результаты работы физкультурно-оздоровительных комплексов. Так, стало известно, что загрузка «Юбилейного» после вступления в программу составила 63% и 200 тысяч посещений в год.

Отметим, что в этом году к проекту также присоединились спортивные комплексы Химок «Новатор» и «Юность».