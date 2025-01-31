Эффективность работы 195 управляющих компаний оценили в Подмосковье

Работу 195 управляющих компаний проанализировали в Подмосковье на заседании межведомственной комиссии. Эксперты оценили их эффективность и качество оказываемых услуг.

Заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования рынка управления многоквартирными домами прошло в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. На мероприятии выступили представители подмосковного Следственного комитета и Главного управления региональной безопасности.

Заместители глав округов доложили о работе УК.

По словам начальника управления по работе с управляющими организациями Максима Гущина, эксперты рассмотрели успешные компании, а также те, кому еще предстоит выполнить ряд задач.

«Муниципальным образованиям еще раз разъяснили преимущества электронных голосований в ГИС ЖКХ — это, в первую очередь, простота и прозрачность. Теперь задача администраций качественно довести эту информацию до управляющих организаций, а тем, в свою очередь, до жителей», — сказал он.

Эффективность работы управляющих компаний оценивали по нескольким критериям. Среди них удовлетворенность жителей качеством услуг, соблюдение лицензионных требований и другие.

Всего комиссия рассмотрела вопросы управления более чем в 980 домах и 33 округах региона.