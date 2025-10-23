Единый день открытых дверей прошел в техникуме в Люберцах

Более 200 школьников в Люберцах посетили Единый день открытых дверей в техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Подобные мероприятия прошли во всех образовательных учреждениях России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Техникум посетили ученики 9 и 11 классов — будущие студенты. Преподаватели и учащиеся подготовили 10 тематических площадок, на которых провели мастер-классы и рассказали про направления подготовки специалистов.

«Наши наставники и мастера рассказали о специальностях, которые можно получить в образовательном кластере, о партнерах-работодателях техникума, провели экскурсии по современным лабораториям и мастерским, а также ответили на все интересующие вопросы. Будущие абитуриенты приняли активное участие в профессиональных пробах по направлениям подготовки федерального проекта „Профессионалитет“», — отмечается в сообщении техникума.

Отметим, техникум имени Юрия Гагарина в Люберцах стал участником проекта «Профессионалитет» в 2024 году. Благодаря этому знакомство с работодателями происходит еще в студенческие годы. Среди партнеров образовательного учреждения — 14 крупных предприятий в муниципалитете.