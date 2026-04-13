Единороссы Подмосковья направили около 30 тонн помощи в зону СВО к Пасхе

Свыше 30 тонн помощи направила подмосковная «Единая Россия» к Пасхе в зону спецоперации. В состав грузов вошли маскировочные сети, автозапчасти, медицинское оборудование, лекарства, одежда, обувь и продукты питания.

Из Балашихи в преддверии Пасхи единороссы передали около 22 тонн груза на Луганское, Донецкое, Запорожское и Херсонское направления. Также председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов вместе с партийцами навестил бойцов, проходящих реабилитацию госпитале Бурденко, и поздравил их с Пасхой.

«Традиционно „Единая Россия“ поздравляет со Светлой Пасхой — депутаты в своих округах передают пасхальные куличи детям, оставшимся без попечения родителей, участникам спецоперации и их семьям. Пасха — это семейный праздник, несущий много добра, любви и света. И важно, чтобы те, кто особенно нуждается во внимании, почувствовали в этот день тепло и заботу», — отметил Игорь Брынцалов.

В Орехово-Зуеве единороссы подготовили пасхальные грузы для защитников на Харьковском и Сватово-Купянском направлении. Почти пять тонн помощи: автомобиль, запчасти, генераторы, тепловизионные прицелы, медикаменты, инструменты и материалы для обустройства блиндажей. Зарайские партийцы передали в зону СВО коптеры, генераторы, пауэрбанки, средства связи, медикаменты, бронированный УАЗ 452 и куличи от местного хлебокомбината. Воскресенские единороссы в состав гуманитарного груза, кроме прочего, включили сухие пайки, одежду и средства личной гигиены.