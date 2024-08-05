Единая школьная лига по развитию спорта появится в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел профильный час со специалистами в сфере образования. На заседании обсудили создание спортивной школьной лиги.

«Запускаем в Подольске единую школьную спортивную лигу. Новый проект объединит неравнодушных к активному образу жизни ребят, даст возможность показать свои силы и умения в баскетболе, волейболе, мини-футболе, шахматах. Уверен, раскроем много новых талантов», — сказал Григорий Артамонов.

Каждая школа должна разработать свою символику и выбрать цвет формы. Власти помогут приобрести необходимый инвентарь и экипировку для юных спортсменов. Тренировочный процесс будет проходить на базе учебного заведения, а соревнования — на спортивных площадках Подольска. В рамках лиги разработают систему поощрения лучших игроков, тренеров и образовательных учреждений.

Первые соревнования планируется провести в октябре. Сегодня школы активно включаются в работу.

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