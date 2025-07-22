Единая дежурно-диспетчерская служба Шатуры отметила 10-летний юбилей

Учреждение было образовано в городе Рошале 22 июля 2015 года. В 2021 году, после объединения двух муниципалитетов, служба стала принимать звонки по всему округу Шатура.

С юбилеем сотрудников ЕДДС поздравил председатель совета депутатов округа Дмитрий Янин. Он поблагодарил их за профессионализм и нелегкий труд. «Действительно, от скорости принятия ваших решений зачастую зависит человеческая жизнь», — отметил глава совета депутатов.

За 10 лет в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» поступило более миллиона заявок от жителей. Директор МКУ ЕДДС Шатуры Сергей Гущин рассказал, что количество обращений значительно увеличилось, сейчас операторы «Системы-112» принимают более 300 вызовов в сутки — в основном, жителям требуются скорая помощь, полиция, пожарная и газовая службы.

В зависимости от времени года, операторам службы приходится разбираться с разными заявками. Зимой жители часто просят коммунальщиков почистить тротуары от снега, осенью задают вопросы про отопление. Летом обычно поступают звонки от потерявшихся грибников и их родственников. О таких ситуациях операторы незамедлительно сообщают полиции, спасателям, лесничим и поисковому отряду «Лиза Алерт».