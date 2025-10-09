Дзюдоисты из Лобни стали призерами межрегионального турнира

Традиционные соревнования «Кубок Tempesto» завершились в поселке Поварово Солнечногорского района. Турнир собрал более 300 спортсменов из Подмосковья и соседних областей.

В течение двух дней дзюдоисты боролись за награды в различных возрастных и весовых категориях. Воспитанники клуба «БрандКом-Мастерс» из Лобни показали высокий уровень подготовки и завоевали медали всех достоинств.

Победу в своих категориях одержали Ульяна Грачева, Даниил Савостин, Назар Гришин, Матвей Мировский, Савелий Демин, Егор Серебренников и Захар Байда.

Серебряными призерами стали Федор Дубровин, Камил Исмаилов, Артемий Богатырев, Михаил Георгиев Федор Гришин и Еремей Бессонов.

Бронзовые награды выиграли Андрей Харлов, Иван Белокриницкий, Максим Стрельницкий, Дмитрий Шевчук, Георгий Вуколов, Лаврентий Алексанян, Матвей Алимов и Кирилл Стрельницкий.

Команду подготовили к турниру тренеры Юрий Омадзе и Амир Гадомамадов.