Двух жителей Мытищ наградили знаком «За заслуги перед Московской областью»

Солисты Государственного академического оркестра выступили в Мытищах с концертом «Рок-балалайка». Также на сцене наградили знаком отличия III степени двух жителей.

Концерт прошел во Дворце культуры «Яуза» в преддверии Нового года. Гостей поприветствовала глава округа Юлия Купецкая. Она отметила, что каждый из присутствующих внес вклад в развитие муниципалитета в 2024 году.

«Мы собрались здесь, чтобы вспомнить самые яркие моменты, отметить наши достижения и, конечно, поздравить друг друга с наступающим Новым годом. От всей души желаю вам хорошего настроения! Пусть улыбка озаряет ваши лица, а в ваших домах всегда царят радость и уют», — сказала Юлия Олеговна.