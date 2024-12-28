Двух жителей Мытищ наградили знаком «За заслуги перед Московской областью»
Солисты Государственного академического оркестра выступили в Мытищах с концертом «Рок-балалайка». Также на сцене наградили знаком отличия III степени двух жителей.
Концерт прошел во Дворце культуры «Яуза» в преддверии Нового года. Гостей поприветствовала глава округа Юлия Купецкая. Она отметила, что каждый из присутствующих внес вклад в развитие муниципалитета в 2024 году.
«Мы собрались здесь, чтобы вспомнить самые яркие моменты, отметить наши достижения и, конечно, поздравить друг друга с наступающим Новым годом. От всей души желаю вам хорошего настроения! Пусть улыбка озаряет ваши лица, а в ваших домах всегда царят радость и уют», — сказала Юлия Олеговна.
Перед началом выступления солистов «Русские узоры» состоялась торжественная церемония награждения знаком отличия III степени «За заслуги перед Московской областью». Его получили муниципальный депутат Юрий Гончарук и атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов.
Народный артист Российской Федерации, композитор и пианист Максим Дунаевский поздравил всех с наступающим Новым годом.
«Мы часто выступаем в этом зале, и каждый раз вы даете нам прекрасную обратную связь. Обещаю, что и в этот день вы останетесь довольны наших выступлением», — сказал он.
Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» совместно с вокальной группой коллектива и артистами-вокалистами Московской областной филармонии подарили гостям вечера программу, объединившую в себе различные стили рока и русской народной музыки.