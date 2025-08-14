Двух школьниц из Наро-Фоминска наградили на конкурсе «Большая перемена»

Итоги престижного молодежного конкурса подвели в легендарном российском лагере «Артек». На нем отметили учениц из Наро-Фоминска.

Победителем стала Катя Бербек из школы №4, призером - Вика Инякина из Алабинской школы.

«Знаю, что за такими достижениями — месяцы труда: видеопрезентации о мечте, онлайн-задания, прохождение этапа „вызов“. Наши девчонки настойчиво пробивались к результату. И это самое ценное», — прокомментировал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Участники конкурса получили дипломы и памятные подарки. Победителю достался главный приз — это «Путешествие мечты» на поезде через всю страну, от Москвы до Владивостока. Новые города, люди, впечатления.

