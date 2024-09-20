Дворы на улице Школьный поселок благоустроили в Больших Вяземах

Жители Больших Вязем теперь могут с удовольствием гулять по улицам. Здесь завершили комплексное благоустройство дворовой территории на улице Школьный поселок.

Ремонтные работы проходили возле домов № 10, 11 и 12, а также рядом с домом № 1 на Можайском шоссе. Подрядная организация успешно выполнила план и справилась со всеми задачами.

«На дворовой территории произведена замена бордюрных камней, заменено асфальтовое покрытие на площади 4850 квадратных метров. Также устроены новые тротуары и пешеходные дорожки. Их площадь составила 1600 квадратных метров», — рассказал начальник Управления благоустройства администрации Вячеслав Асриян.

Помимо работ по комплексному благоустройству дворовой территории, в Больших Вяземах также установили новые места для парковки. Площадь их территории составляет 1450 квадратных метров и рассчитана на 97 машин. Всего в этом году в Одинцове отремонтировали асфальт по 18 адресам, а общая площадь дорожного покрытия составляет 97,5 тысячи квадратных метров

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