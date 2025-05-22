Дворы домов на улицах Фрунзе и Тихонова благоустроят в Павловском Посаде
Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел пеший обход придомовых территорий округа. С жителями двух домов он обсудил планы по благоустройству.
Филипп Ефанов посетил дворы дома № 8 по улице Фрунзе и дома № 95 по улице Тихонова. Их жителей волнуют вопросы благоустройства и ремонта.
«Осенью мы проводили встречу, где жители сообщили о дефиците парковочных мест. В этом году проведем благоустройство территории. На встрече с инициативной группой обсудили места размещения парковочных карманов и границы укладки асфальта», — прокомментировал Филипп Ефанов.
Что касается ремонта подъездов, его решили включить в план мероприятий на 2026 год.
Жители дома по улице Тихонова попросили устранить недочеты при проведении ямочного ремонта. Замглавы поручил специалистам ликвидировать провалы канализационных колодцев и завершить начатые работы.