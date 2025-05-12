Дворовые территории обновят в Егорьевске

В микрорайоне Заречье стартовали работы по благоустройству дворовых территорий. Проект, реализуемый по инициативе администрации и при активном участии местных жителей, направлен на создание комфортной и безопасной среды.

В рамках благоустройства строители проведут замену асфальтового покрытия на пешеходных дорожках, проездах и парковочных площадках. Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для детского досуга. В рамках муниципальной программы «Замена и модернизация детских игровых площадок» вблизи домов № 12, 12а, 14 и 14а появится детская площадка с травмобезопасным покрытием.

«Будет установлено уличное освещение, чтобы дети могли играть безопасно и комфортно даже в вечернее время», — сообщил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Проект стал возможен благодаря активному участию местных жителей, которые высказывали свои пожелания и предложения на этапе разработки проектной документации.