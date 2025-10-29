Двор в поселке Румянцево благоустроили под Истрой

Теперь дворовая территория у домов № 27а и 33 на улице Садовая поселка Румянцево выглядит иначе: вместо старой детской площадки, ветхих деревьев и изношенного дорожного покрытия здесь теперь — благоустроенная и современная общественная территория.

В этом дворе заменили 3,3 тысячи квадратных метров асфальта на внутридворовых проездах и обустроили 600 квадратных метров парковок. Это решило наболевшие проблемы с транспортной доступностью и организовало пространство для автомобилей. Также для пешеходов создали комфортную зону: отремонтировали старые и уложили новые тротуары общей площадью 400 квадратных метров, появились новые лавочки, урны и 100 кустов сирени.

Новым центром притяжения для семей с детьми стала игровая площадка площадью 200 квадратных метров. Ее оснастили современными игровыми комплексами, включающими качели, балансиры и спортивные снаряды. В целях безопасности и комфорта игровую зону огородили и установили скамейки для родителей.

Стоит напомнить, что за пять лет более 70 дворовых территорий благоустроили в муниципальном округе Истра.