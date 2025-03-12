Двор в Наро-Фоминске приведут в порядок по просьбе жителей

В округе прошло выездное заседание администрации в формате «мини», отличительной особенностью которого стал адресный подход к решению проблем жителей. Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Гусаков, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов и исполняющий обязанности начальника территориального управления Наро-Фоминск Дмитрий Утва лично посетили проблемный двор, чтобы оценить ситуацию на месте и принять оперативные меры.

Причиной выездного совещания стали многочисленные обращения жителей дома № 1 на улице Найдова-Железова, выражавших недовольство некачественной уборкой прилегающей территории. Аналогичные жалобы поступили и от жильцов соседнего дома на Парковой улице.

Кроме того, в ходе встречи жители высказали свои пожелания по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части двора и тротуаров, нарушенного после проведения работ службами ЖКХ. Также была поднята проблема провисших проводов у частного предприятия, расположенного на Парковой улице. Провисание уже частично устранили.

Работы по благоустройству планируют начать после наступления устойчивых плюсовых температур. Это также относится и к ямочному ремонту асфальта возле контейнерной площадки.