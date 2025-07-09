Двор у 4 домов отремонтировали в деревне Чупряково Одинцовского округа

Благоустройство дворовой территории у домов № 1, 2, 4 и 5 завершается в деревне Чупряково. Работы по обновлению стартовали в начале июня.

Сейчас рабочие ремонтируют тротуары, укладывают бортовой камень, а также обустраивают новые пешеходные дорожки на местах многолетних «народных троп» — там, где люди привыкли ходить. Жители оценивают качество работ положительно и обсуждают, как сделать эту территорию еще удобнее.

Одна из главных просьб местных — до проведения ремонта решить вопрос с уличной парковкой: раньше машины ставили прямо на газоне, потому что оборудованное место для стоянки автомобилей здесь отсутствовало. Сейчас полноценные парковочные зоны оборудованы у каждого дома.

Кроме того, для повышения безопасности пешеходов подрядчик установил восемь искусственных дорожных неровностей. Полное завершение работ запланировано до конца этого месяца.