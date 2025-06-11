Двор дома №  9 в 3-м Рабочем переулке отремонтируют в Голицыне

Комплексное благоустройство дворовой территории продолжается около дома № 9 в 3-м Рабочем переулке в Голицыно. Работы стартовали в мае и поначалу шли в хорошем ритме.

Подрядчик установил бордюры и подготовил основание из щебня для укладки нового асфальта, но затем возникла пауза — из-за дефицита материала. Заводы в разгар дорожного сезона отдают приоритет крупным заказам, что отодвигает сроки поставок для локальных объектов.

Местные жители вынуждены терпеть неудобства: вместо гладкого асфальта здесь — крупный щебень, по которому сложно передвигаться, особенно родителям с колясками и пожилым людям. Подрядчик пообещал устранить задержку и завершить укладку покрытия в течение ближайшей недели.

Благоустройство проводят бережно, с уважением к атрибуту старых подмосковных дворов — бельевым веревкам — их сохранят. Кроме того, в августе установят новую детскую площадку.