Движение транспорта по двум полосам запустили на путепроводе в Воскресенске

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Воскресенске продолжается капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на Федотовской улице. На время работ организовали реверсивное движение, но сейчас движение транспорта и пешеходов полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На путепроводе возобновили движение транспорта по двум полосам, а также пешеходное движение. Работы еще продолжаются — дорожники сейчас монтируют грязезащитные экраны, ремонтируют балки пролётного строения, а также штукатурят подпорные стены», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, завершить все работы планируется в ноябре текущего года. Сейчас специалисты завершили монтаж швов, гидроизоляцию, замену опор, укладку асфальта и тротуаров, а также установку нового ограждения. Отмечается, что путепровод связывает центр Воскресенска с микрорайонами и соседними населенными пунктами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».