Движение по дороге Путилково — Пятницкое шоссе запустят в 2026 году

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что активные работы проводят на участке от моста через реку Журавку в направлении микрорайона Путилково.

«Параллельно на стройплощадке ведется бетонирование поперечных швов на пролетном строении, проводится подготовка песчаного основания под переходные плиты моста. Кроме того, ведется строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций. Проводится подготовка к облицовке подпорной стены со стороны Пятницкого шоссе», — отметили в ведомстве.

Объект готов уже на 35%.

Проект реализуют в рамках масштабной программы по развитию дорожной сети в районе Путилково. Новая четырехполосная магистраль длиной 1,8 километра, которая соединит жилую застройку с Пятницким шоссе, значительно улучшит транспортную ситуацию.

Особое внимание уделят безопасности: вдоль трассы предусмотрены пешеходные зоны и велосипедные дорожки. Кроме того, будет возведена современная кольцевая развязка.

Согласно планам, все работы завершат в следующем году.