Движение «Отцы Подмосковья» провело ежегодный традиционный форум

Общественная палата Московской области совместно с движением «Отцы Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона организовали VII Форум «Отец. Отцовство. Отечество». Мероприятие сфокусировано на традиционных духовно-нравственных семейных ценностях.

Мероприятие открылось концертной программой, в ходе которой состоялась церемония награждения общественной премией «Отец Подмосковья» и подведение итогов Московского областного конкурса видеороликов «Российские ценности».

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, представляя приветственное слово от имени председателя Анатолия Торкунова, отметила, что форум стал важной платформой для диалога и объединения отцовского сообщества региона.

Она подчеркнула, что за время своего существования движение «Отцы Подмосковья» объединило большое количество активных и неравнодушных участников, заслужив статус одной из крупнейших отцовских организаций в области.

Глава Комитета по социальным вопросам и здравоохранению Московской областной Думы Андрей Голубев в своем выступлении выразил благодарность организаторам форума за такую инициативу. Он выразил надежду на то, что участники смогут выработать новые идеи для улучшения поддержки семей и многодетных родителей.

Форум проходил на нескольких тематических площадках, таких как «Отцовство в России сегодня как эффективный инструмент в повышении демографии завтра» и «Папы Первых». Участниками стали члены Общественной палаты Московской области, руководители Советов отцов в школах, представители различных религиозных конфессий и специалисты в данной области. Во время экспертных сессий участники делились собственным опытом взаимодействия с молодежью и работой по укреплению роли отцовства в Подмосковье.